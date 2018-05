Grenzkontrolle zwischen Deutschland und Dänemark. Quelle: Lukas Schulze/dpa

Dänemark verschärft seine Kontrollen an den Grenzübergängen nach Deutschland. An allen Grenzübergängen sollen nun automatische Nummernschild-Scanner aufgebaut werden. An den fünf großen Übergängen werden laut Nachrichtenagentur Ritzau zudem Kontrollhäuschen aufgestellt.



Dänemark hatte die Kontrollen im Januar 2016 wegen steigender Flüchtlingszahlen eingeführt. Seit Ende September werden auch bewaffnete Soldaten eingesetzt, die die Polizei entlasten sollen.