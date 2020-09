Migranten an der griechisch-türkischen Grenze.

Quelle: Michael Bunel/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Die Türkei hat 1.000 Polizisten an die Grenze zu Griechenland geschickt und will so "Push-Backs" von Migranten verhindern. "Um zu verhindern, dass sie zurückgedrängt werden, haben wir heute Morgen 1.000 voll ausgestattete Spezialpolizisten an den Fluss Meric geschickt", sagte Innenminister Süleyman Soylu an der Grenze. Der Grenzfluss Evros heißt auf Türkisch Meric.



Ankara wirft den griechischen Grenzpolizisten zudem vor, Migranten, die es nach Griechenland geschafft haben, unrechtmäßig zurückzuschicken.