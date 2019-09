Türkei schießt Drohne an Grenze zu Syrien ab. Symbolbild

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa

Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine Drohne an der Grenze zu Syrien abgeschossen. Die Drohne sei zuvor sechs Mal in türkischen Luftraum eingedrungen, unter anderem westlich des Grenzortes Kilis. Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit.



Daraufhin seien zwei Kampfjets vom türkischen Militärstützpunkt Incirlik aufgestiegen und hätten die Drohne abgeschossen. Unklar sei, wem die Drohne gehöre. Der Vorfall habe sich schon um den Mittag herum ereignet, hieß es in der Erklärung.