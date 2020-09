Ein griechischer Soldat patrouilliert an der Grenze.

Quelle: Dimitris Tosidis/XinHua/dpa

Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze bleibt weiterhin angespannt. Immer wieder kam es in der Nacht und am frühen Morgen zu Attacken mit Tränengas, Rauchbomben und Blendgranaten, die von der türkischen Seite aus über den Zaun geschossen wurden, wie Medien berichteten.



Zudem soll ein gepanzertes türkisches Grenzüberwachungsfahrzeug versucht haben, den Grenzzaun einzureißen, um den Migranten den Weg nach Europa freizumachen. Videos zeigen türkisches Militär, das Tränengas abfeuern soll.