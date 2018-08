Ein Kind nimmt an einem Schwimmkurs teil. Symbolbild Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Angesichts von verschuldeten Städten und Lehrermangel warnt der Bundeselternrat davor, am Schwimmunterricht zu sparen. "Über 25 Prozent der Grundschulkinder kommen aus verschiedenen Gründen nicht in den Genuss des Schwimmunterrichts - Tendenz steigend", kritisierte der Ratsvorsitzende Stephan Wassmuth. Auch Lehrer würden nicht mehr ausreichend in diesem Bereich ausgebildet, sagte er.



Bis zum 20. Juli kamen in diesem Jahr laut DLRG bundesweit bereits mindestens 40 Kinder ums Leben.