Eine Aktivistin im Hambacher Forst. Quelle: Jana Bauch/dpa

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben ihren Parteitag mit zahlreichen Delegierten am 7. Oktober an den Hambacher Forst verlegt. "Wir werden mit diesem Parteitag direkt am Hambacher Wald ein deutliches Signal an RWE, Landes- und Bundesregierung für einen Rodungsstopp senden", sagte die Landesvorsitzende Mona Neubaur dem "Kölner Stadt-Anzeiger".



Die NRW-Grünen erwarten zwischen 150 und 200 Teilnehmer, darunter etwa 80 Delegierte, sagte ein Sprecher.