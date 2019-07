US-Präsident Donald Trump kurz vor dem Treffen mit Kim.

Quelle: -/YNA/dpa

In einem historischen Schritt hat sich US-Präsident Trump an der innerkoreanischen Grenze mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un getroffen. Als erster US-Präsident im Amt kam er dort nicht nur mit einem nordkoreanischen Präsidenten zusammen, sondern betrat auch nordkoreanischen Boden, indem er die Demarkationslinie überschritt. Dort schüttelten sich beide die Hände.



Nun will Trump Kim Jong Un nach Washington einladen. Er wolle ihn "jetzt gleich ins Weiße Haus einladen".