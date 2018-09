Union und SPD hatten sich auf einen Exportstopp verständigt. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Bundesregierung hat mehrere Waffenexporte an drei arabische Länder genehmigt, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien erhalten Aufklärungsradarsysteme, Zielsuchköpfe für Flugabwehrsysteme und tragbare Panzerabwehrwaffen.



Union und SPD hatten sich eigentlich in ihren Koalitionsverhandlungen auf einen Rüstungsexportstopp für Länder verständigt, die "unmittelbar" an diesem Krieg beteiligt sind. Benannt wurden diese allerdings nicht.