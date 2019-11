Erneut gibt es Verdi-Streiks bei Amazon. Archivbild

Quelle: Guido Kirchner/dpa

Am Schnäppchentag Black Friday haben mehrtägige Streiks der Amazon-Beschäftigten für einen Tarifvertrag begonnen. Der Gewerkschaft Verdi zufolge sind die Standorte Leipzig in Sachsen, Bad Hersfeld in Hessen, Koblenz in Rheinland-Pfalz, Rheinberg und Werne in NRW und Graben in Bayern betroffen. Der Ausstand soll bis Dienstagfrüh dauern.



Die Beschäftigten fordern einen Tarifvertrag für "existenzsichernde Löhne und gute und gesunde Arbeit". Die Streiks dauern bis zum Cyber Monday, einem weiteren Rabatt-Aktionstag.