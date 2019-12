Ein Elektro-Wildabwehrzaun in Sachsen. Archivbild

Quelle: Ronald Bonß/zb/dpa

Brandenburg will an der Grenze zu Polen Zäune zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bauen. Auf einer Länge von 120 Kilometern sollen ab Ende der Woche an Hochwasserschutzanlagen von Oder und Neiße mobile Wildschutzzäune installiert werden, teilte das Verbraucherschutzministerium mit. Die Zäune sollen Wildschweine abhalten.



In Deutschland ist bisher kein ASP-Fall bei Schweinen bekannt. Allerdings gab es in Westpolen mehr als 50 Fälle bei toten Wildschweinen.