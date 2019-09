Etwa eine Tonne Kokain und Ecstasy wurden gefunden. Symbolbild

Auf der Suche nach einer gestrandeten Jacht hat die Polizei vor der Küste Australiens Drogen im Wert von mehr als 600 Millionen Euro sichergestellt. Das Rauschgift befand sich ursprünglich auf dem 15-Meter-Boot "Zero", das an einem Riff auf Grund gelaufen war.



Die beiden Skipper - zwei 34 und 51 Jahre alte Männer - waren von dem Boot geflohen. Die insgesamt eine Tonne Kokain und Ecstasy hatten sie versucht an Land zu verstecken. Sie wurden festgenommen. Ihnen droht nun eine Gefängnisstrafe.