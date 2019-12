Fußgänger auf dem Times Square.

Quelle: Jason Szenes/epa/dpa/Archivbild

In der Silvesternacht sollen am New Yorker Times Square Klimaschützer geehrt werden. Naturwissenschaftslehrer und Schüler werden den Knopf drücken, mit dem das Herablassen eines großen Balls ausgelöst wird. Der berühmte "Ball Drop" leitet das neue Jahr ein.



"An Silvester blicken wir zurück und denken über die bestimmenden Themen des vergangenen Jahres nach und streben nach Hoffnung und Inspiration, während wir nach vorne schauen", erklärte der Präsident der Times Square Alliance, Tim Tompkins.