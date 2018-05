Deutschland exportiert auch U-Boote. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Der Anteil der deutschen Rüstungsexporte in Staaten außerhalb der EU steigt. Im dritten Quartal 2017 wurden wohl Rüstungsexporte in Höhe von rund 1,27 Milliarden Euro genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor.



Der überwiegende Teil dieser Rüstungsgüter (871 Millionen Euro) solle in sogenannte Drittstaaten geliefert werden. Im Vorjahreszeitraum war der Anteil solcher Exporte mit 485 Millionen Euro geringer.