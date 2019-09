Ein Pro-China-Student protestiert in Australien. Archivbild

Quelle: Kelly Barnes/AAP/dpa

Australien hat eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, um einen möglichen ausländischen Einfluss an den Universitäten zu prüfen. Das Team soll auch klären, ob die Hochschulen des Landes von Kräften aus China unterwandert sind.



Anlass dafür sind Auseinandersetzungen zwischen Vertretern der Demokratiebewegung und Anhängern der kommunistischen Staatsapparats der Volksrepublik infolge der Massenproteste in Hongkong. In Australien sind ungewöhnlich viele ausländische Studierende eingeschrieben. Etwa ein Drittel davon kommt aus China.