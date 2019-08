Blick auf den britischer Öltanker «Stena Impero».

Quelle: Morteza Akhoondi/Tasnim News Agency/AP/dpa

Der Iran hat die Golfstaaten vor der von den USA geplanten Schutzmission am Persischen Golf gewarnt. Eine besondere Warnung galt einer israelischen Beteiligung daran. "Eine US-Koalition für die maritime Sicherheit des Persischen Golfs würde nur zu mehr Unsicherheit führen", sagte Verteidigungsminister Amir Hatami.



Besonders die angebliche Beteiligung israelischer Truppen an dieser Schutzmission würde zu "katastrophalen Folgen" führen, so Hatami nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna.