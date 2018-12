In Krisenregionen können nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF 59 Millionen junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren weder lesen noch schreiben. Fast drei von zehn jungen Menschen seien hier Analphabeten, teilte UNICEF mit. Damit liege in Regionen, die unter Kriegen oder Katastrophen litten, die Analphabetenrate drei Mal so hoch wie weltweit.