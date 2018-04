Auch weil die Kanzlerin selbst die Frage, die sie ganz an den Anfang ihrer Erklärung stellte, nicht so richtig beantworten kann: Warum hat sich in unserem Land so viel verändert, obwohl es uns so gut geht? Außer einem umfangreichen Bündel von Maßnahmen fällt auch Merkel nicht so viel ein, wie man den Abgehängten - denen, die Sorgen haben und die nur noch sauer auf die Berliner Politik sind, wie man denen das Vertrauen in genau dieses Politikmodell zurückgeben kann.