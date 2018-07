Die britische Regierung tut so, als würde sie sich mit einem Viertel des Europäischen Binnenmarktes Zufrieden geben. In Wirklichkeit bekäme Großbritannien Zugang zum dem Teil, der ihm genehm ist, während es die anderen Teile los wird. Elmar Brok, CDU-Europaparlamentarier

Was sie vorschlagen, steht in einer dreiseitigen Zusammenfassung, die seit der Einigung von Chequers kursiert: Großbritannien will raus aus dem Europäischen Binnenmarkt. Stattdessen wünscht sich London einen gemeinsamen Markt für Industriegüter und Agrarprodukte, flankiert von einem neu zu verhandelnden Regelwerk. Den freien Verkehr von Dienstleistungen, Personen und Kapital will die britische Regierung beenden. Das dürfte in Brüssel auf wenig Zustimmung stoßen. "Die britische Regierung tut so, als würde sie sich mit einem Viertel des Europäischen Binnenmarktes zufrieden geben", sagt Elmar Brok, CDU-Europaparlamentarier und Mitglied im Brexit-Lenkungsausschuss des Europäischen Parlaments. „In Wirklichkeit bekäme Großbritannien Zugang zum dem Teil, der ihm genehm ist, während es die anderen Teile los wird. Das ist ein Meisterstück an Rosinenpickerei.“



Genau das hatte die EU-Kommission stets abgelehnt. Erst am Freitag betonte Michel Barnier, laut Berichten britischer Medien, in einer Rede in Nordirland, der Europäische Binnenmarkt sei kein Supermarkt. Erst wenn Großbritannien seine roten Linien verschiebe, könne die EU den Briten entgegenkommen