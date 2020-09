Ein Symbol eines Elektroautos markiert einen Parkplatz.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Strukturwandel in der Autoindustrie mit der Umstellung auf die Elektromobilität gefährdet nach der Analyse einer Expertenkommission hunderttausende Jobs in der Branche.



Wenn sich die Wettbewerbslage der deutschen Industrie bei der E-Mobilität in den kommenden Jahren nicht verbessere und der Importbedarf für Batteriezellen und E-Fahrzeuge steige, wäre ein "erheblicher Beschäftigungsrückgang" bis 2030 zu erwarten. Das heißt es in einem Bericht einer Arbeitsgruppe der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität.