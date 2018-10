Bei mir dominiert auch eher Mitgefühl für deren drastischen Niedergang. Es ist eine dramatische Niederlage. Sehr viel weiter in den Keller können sie ja kaum noch rutschen. Werner Weidenfeld über die SPD.

heute.de: Noch hinter der AfD und damit nur noch fünftstärkste Kraft sind die Sozialdemokraten. Parteimitglieder und politische Beobachter überbieten sich mit Superlativen, um den Niedergang irgendwie in Worte zu fassen. Viele Menschen äußern inzwischen sogar Mitleid. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die Bayern-SPD denken?



Weidenfeld: Bei mir dominiert auch eher Mitgefühl für deren drastischen Niedergang. Es ist eine dramatische Niederlage. Sehr viel weiter in den Keller können sie ja kaum noch rutschen. Wenn sie beim nächsten Mal wieder die Hälfte ihrer Wählerstimmen verlieren würden, wären sie raus. Da fehlt es zurzeit an allem. Sie haben keinen Rückenwind auf der Bundesebene und keine Eigenständigkeit auf der Landesebene. Das ist ganz fatal. Mit solchen Urtypen wie Christian Ude haben sich die SPD-Niederlagen früher immer noch in Grenzen gehalten. Natascha Kohnen hat jetzt einen sehr aufrechten Wahlkampf geführt. Aber ihr fehlt jene Härte, um politischen Erfolg zu haben.