Zwei Tage nach den Parlaments- und Provinzwahlen in Südafrika liegt der regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) bei der Auszählung der Stimmen weiter vorn. Nach vorläufigen offiziellen Zahlen stabilisierte sich die ANC-Mehrheit in der Nationalversammlung bei 57 Prozent, gefolgt von der oppositionellen Demokratischen Allianz (DA) mit 22 Prozent der Stimmen und den Ökonomischen Freiheitskämpfern (EFF), die ihr angestrebtes zweistelliges Ergebnis erreichten und die Zehn-Prozent-Marke überschritten.



Von den neun Provinzen ging Western Cape klar an die Demokratische Allianz, dort war die Auszählung am Freitag nahezu abgeschlossen. Spannend blieb es in der besonders dicht bevölkerten Industrieprovinz Gauteng mit der Hauptstadt Johannesburg, wo der ANC am Freitagmorgen nur knapp über 50 Prozent lag.