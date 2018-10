Muss Jacob Zuma (winkend) für Cyril Ramaphosa weichen? Archivbild Quelle: AP/dpa

In Südafrika steht ein Machtwechsel offensichtlich kurz bevor: Die Gespräche über ein Ausscheiden des von Korruptionsskandalen erschütterten Staatschefs Jacob Zuma würden am Montag in ihre Schlussphase gehen, sagte Vizepräsident Cyril Ramaphosa auf einer Kundgebung in Kapstadt.



Mitglieder des Nationalen Exekutivrats, einem Schlüsselgremium des ANC, wurden für Montag zu einer Sondersitzung in Pretoria einberufen. Der 65-jährige Ramaphosa gilt als wahrscheinlicher Nachfolger Zumas.