Marsch regierungstreuer Demonstranten in Iran. Quelle: Mohammad Ahangari/Iranian Students' News Agency, ISNA/AP/dpa

Russland hat die US-Regierung vor einer Einmischung in die seit mehr als eine Woche andauernden Proteste in Iran gewarnt. "Was dort geschieht, ist eine innere Angelegenheit des Irans", sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow der Agentur Tass.



Washington nutze die Situation absichtlich, um das mit Teheran ausgehandelte Atomabkommen zu untergraben, sagte Rjabkow. US-Präsident Donald Trump hatte den seit Tagen in Iran protestierenden Menschen eine Unterstützung von Washington versprochen.