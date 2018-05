Markus Söder verspricht eine schnelle Lösung im CSU-Machtkampf. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der Machtkampf in der CSU soll nach den Worten von Bayerns Finanzminister Markus Söder schon bald endgültig gelöst werden. "In zehn Tagen circa soll dann weißer Rauch aufsteigen und ein geschlossenes und einiges Ergebnis zum Parteitag präsentiert werden", sagte Söder im ZDF heute journal.



Die CSU sei keine gespaltene Partei und es gebe auch keine unterschiedlichen Lager, versicherte er. Es gebe jedoch viele, die sich Sorgen um die Zukunft der CSU machten, so Söder weiter.