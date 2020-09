Perus Staatschef Martín Vizcarra.

Quelle: Luis Iparraguirre/Prensa Presidencia/dpa/Archivbild

In Peru wird ein neues Parlament gewählt. Staatschef Martin Vizcarra hatte es Ende September aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. Die Opposition um Keiko Fujimori wehrte sich vor allem gegen die verstärkte Korruptionsbekämpfung durch Vizcarra. Ihre Partei "Fuerza Popular" setzte die Regierung mit ihrer Parlamentsmehrheit ständig unter Druck.



Weil er sich in seinen Bemühungen ausgebremst sah, löste er das Parlament auf und setzte Neuwahlen an. Die FP könnte nun gestärkt in die Abstimmung gehen.