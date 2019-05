Ein Kohlekraftwerk steht in Niedersachsen. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In der Diskussion über eine CO2-Steuer zum besseren Klimaschutz schlagen zwei führende CDU-Politiker andere Töne an als die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Diese hatte sich eher ablehnend über eine solche Steuer auf das klimaschädliche Treibhausgas geäußert.



Der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus sagte der Funke-Mediengruppe: "Es darf keine Denkverbote geben." Ähnlich äußerte sich Vize-Parteichef Armin Laschet in der ARD: "Ich halte das für falsch, einfach Nein zu sagen."