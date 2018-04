Veranstaltungen gegen Neonazi-Festival Quelle: Nils Holgerson/dpa

Bunt statt braun: Die sächsische Kleinstadt Ostritz an der deutsch-polnischen Grenze hat sich mit mehreren Aktivitäten gegen ein Neonazi-Festival auf privatem Gelände gewehrt. Nachdem schon zum Auftakt am Freitag mehr als 1.000 Menschen den Markt mit einer Menschenkette umspannten und später feierten, strömten heute etwa 1.500 Gäste auf das "Friedenfest".



Mit der Veranstaltung "Rechts rockt nicht!" des Linken-Politikers Mirko Schultz soll am Abend ein Zeichen gegen rechts gesetzt werden.