Tafel in Düsseldorf. Archivbild Quelle: Caroline Seidel/dpa

Die Essener Tafel nimmt vorerst nur noch Bedürftige mit deutschem Pass neu in ihre Kartei auf. Grund sei, dass der Anteil der Migranten zuletzt auf drei Viertel geklettert sei, so der Vereinsvorsitzende Jörg Sartor.



Sartor sagte der "Westdeutsche Allgemeinen Zeitung": "Wir wollen, dass auch die deutsche Oma weiter zu uns kommt." In den vergangenen zwei Jahren seien aber ältere Tafel-Nutzerinnen sowie alleinerziehende Mütter offenbar einem schleichenden Verdrängungsprozess zum Opfer gefallen.