Andrea Lindholz: Wir haben heute in der Innenausschusssitzung natürlich noch nichts über das Motiv des Täters gehört, weil das noch Bestandteil der Ermittlungen des Generalbundesanwalts ist. Wichtig für mich war heute Morgen in der Sitzung, dass wir tatsächlich neue Erkenntnisse erfahren haben und dass es richtig war, dass wir den Ermittlern erst einmal Zeit geben, bevor wir zu Sitzungen zusammenkommen. Zwei wesentliche Punkte: Zum einen, Stephan E. hat gestanden und zum anderen wurde auch die klare Aussage getroffen, er war kein V-Mann und er ist auch nicht angefragt worden und hat sich auch in der Vergangenheit nicht angeboten. Auch das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist. Und auch ein dritter Punkt, der Generalbundesanwalt war von Anfang an auch mit den Hessen in Kontakt, das heißt auch schon bevor er das Verfahren an sich gezogen hatte, auch das war ja nicht immer ganz klar.