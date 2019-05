Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen gingen für die SPD krachend verloren. Es ist nicht so, dass die Spitzenkandidaten vor Ort alles richtig gemacht hätten, im Gegenteil. Aber natürlich hat auch die Performance der Parteispitze ihren Anteil an der Wählerentscheidung. Soll heißen: Die SPD-Vorsitzende trug zu einem gehörigen Maß Mitverantwortung. Viele Kritiker glauben, dass die drohenden Wahlniederlagen in Europa und Bremen, spätestens aber im Herbst in Ostdeutschland, das Kapitel Nahles beenden werden. Allerdings dürften sie enttäuscht werden.