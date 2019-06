Sie war angetreten, die am Boden liegende SPD wieder aufzurichten. Doch nach nur 13 Monaten im Amt tritt Andrea Nahles, die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokraten, zurück. Der Absturz bei der Europawahl und das Ende der SPD-Vorherrschaft in Bremen haben die Partei- und Fraktionsvorsitzende schwer belastet. Mit nicht einmal mehr 16 Prozent rutschte die SPD bei der Europawahl auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Abstimmung und wurde von den Grünen deutlich überrundet.