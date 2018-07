"Man muss Nahles Zeit geben." Uwe Jun

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Serie der Wahlniederlagen der SPD auch unter der Parteivorsitzenden Nahles anhält, ist derzeit eher groß als klein. In Hessen sieht es weniger schlimm aus als in Bayern. Dort ist die SPD stabil bei mehr als 22 Prozent zweitstärkste Kraft mit Abstand zur AfD. Anders in Bayern: Da ist die Partei in den Umfragen nur noch drittstärkste Kraft hinter den Grünen und mit derzeit elf oder zwölf Prozent etwa gleichauf mit der AfD. Für Parteienforscher Jun ist das kein Wunder. Für den Wähler seien große Veränderungen im Vergleich zu den Bundestagswahlen beispielsweise noch gar nicht sichtbar. Der Erneuerungsprozess, den die Partei ihrer Basis versprochen hat, stecke in den Kinderschuhen. Der, sagt Jun, sei auch nicht von heute auf morgen hinzubekommen. "Man muss Nahles Zeit geben."