Es sind solche Nahles-Momente, die man von ihr schon so häufig gesehen hat. Hart und kundig in der Sache, der Ton aber zu laut, zu flapsig, ein bisschen peinlich manchmal. Ihr Pippi-Langstrumpf-Gesinge im Bundestag, das wütende "Bätschi" in Richtung CDU, über die sie sagt: "Ab morgen kriegen sie in die Fresse." Obwohl überall Kameras stehen und sie weiß: Solche Bilder werden immer wieder hervorgeholt. Bei ihr müssen die Spötter der Nation nicht lange suchen. Bei Nahles, schreibt Moderator Micky Beisenherz im "Stern", müsse man sich immer daran erinnern, dass sie 47 und Fraktionsvorsitzende der SPD "und nicht etwa die Zweitbesetzung von Bibi Blocksberg in der Schultheateraufführung von Bibi und Tina in der Stadthalle Gütersloh" sei.