Die SPD sei im politischen Wettbewerb weit abgeschlagen, und die Umfragen gingen eher nach unten, sagte sie am Sonntag auf dem Sonderparteitag in Wiesbaden. "Uns fehlt es an Teamspiel, an Offenheit und an Glaubwürdigkeit." Aber Deutschland und Europa brauche die Sozialdemokratie. Es gebe in der Partei eine Sehnsucht nach offenen und fairen Debatten. Daher müsse die Partei frei nach Willy Brandt wieder "mehr Demokratie leben". Lange sagte: "Ich bin heute Eure Alternative für eine echte Erneuerung der SPD, damit wir die SPD in Zukunft wieder zur Gewinnerin machen können. Nicht nur in Deutschland auch in Europa."



Lange forderte eine Abkehr von der Sozialreform Agenda 2010. Für Millionen von Menschen sei Hartz IV Alltag. Mit der Agenda-Politk habe die SPD in Kauf genommen, dass Menschen in Armut lebten, obwohl sie Arbeit hätten. "Und dafür möchte ich mich bei den Menschen, die das betrifft, entschuldigen." Die SPD müsse sich auf ihren Auftrag zurückbesinnen und die soziale Frage in das Zentrum der Debatte stellen. "Wenn wir jetzt nicht mutig sind, weiß ich nicht, ob wir es in der Zukunft noch sein können."