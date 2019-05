Röpke: Ja, natürlich. Es ging schon früh los: 2014 bei einer öffentlichen Veranstaltung in Bremen, danach 2016 beim Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern, dann wurden Akkreditierungen verweigert. Da unterscheidet die AfD sich nicht von Neonazi-Parteien wie der NPD. Erst traf es vor allem uns Fachjournalisten und Fotografen, danach auch viele andere, sogar die großen Sender oder Zeitschriften. Dieses Verhalten gibt eindeutig Aufschluss darüber, was die AfD von Demokratie, Gleichheitsprinzip und Pressefreiheit hält. Wenn wir Medienvertreter zusammenhalten würden, nach dem Prinzip: Entweder alle kommen rein oder keiner, dann würde so einem rechten Verhalten schnell Grenzen gezeigt. Aber leider war das bisher seltener der Fall. Ich reagiere jetzt darauf und behandele AfD-Veranstaltungen wie rechtsextreme Events.