Zwei der vom ADAC getesteten Fahrzeuge hatten vereinzelte technische Probleme im Dauertest. Es trifft aber nicht zu, dass zwei der Testfahrzeuge "ständig in der Werkstatt" waren. Der ADAC selbst hält Hardware-Nachrüstungen nicht für problematisch, sondern für umsetzbar. Die nachgerüstete Hardware stammt ganz überwiegend aus dem Teileregal der Autohersteller selbst, muss also nicht erst erfunden oder gebaut werden. Die Aussage von Minister Scheuer stimmt also überwiegend nicht.