Mein Ansatz ist also nicht "entweder oder", sondern "sowohl als auch". Unsere Zuschauer in Sachsen, in Thüringen, in Bayern oder Baden-Württemberg, im ländlichen Raum, erwarten sich nicht nur Diskussionen über Metropolregionen, sondern auch über die Vernetzung der Regionen. Und das geht sowohl als auch. Sowohl die Elektroinfrastruktur, die Ladeinfrastruktur auf- und auszubauen - und genau so viel zu investieren in Straße, Schiene und Wasserstraße.