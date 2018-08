Andreas Zick: Die Unterschiede werden nicht größer, sondern sichtbarer und lauter. Wenn wir die Unterschiede politisch, etwa an der Bundestagswahl, messen, dann haben wir einen Spalt, wo vorher ein Riss war. Wenn wir sie ökonomisch messen, dann haben wir Verarmung, die sich im Osten häuft. Bei der Werteorientierung haben wir eher eine Angleichung. Diese Unterschiede haben nun nach 28 Jahren rechtspopulistische Bewegungen an das große Thema Zuwanderung gehängt und diese laut und deutlich zur Sprache gebracht. Jetzt muss man sich fragen: Warum ist das so gekommen, wo es doch jetzt vielen Menschen besser geht als noch in der DDR?