Andrés Manuel López Obrador, Präsident von Mexiko. Archivbild

Quelle: Jessica Espinosa/NOTIMEX/dpa

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat seinen US-Kollegen Donald Trump im Streit über illegale Migration zum Dialog aufgerufen. "Präsident Trump, die sozialen Probleme lassen sich nicht mit Zöllen und Zwangsmaßnahmen lösen", schrieb der Staatschef in einem zweiseitigen Brief, den er auf Twitter veröffentlichte.



Trump hatte zuvor Strafzölle auf alle Warenimporte aus Mexiko angekündigt, um das Nachbarland zu zwingen, die illegale Migration in die Vereinigten Staaten zu stoppen.