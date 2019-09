Honduras bezeichnet Jerusalem als Hauptstadt. Archivbild

Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Kurz vor der Parlamentswahl in Israel hat Honduras ein diplomatisches Büro in Jerusalem eröffnet. Präsident Juan Orlando Hernandez leitete die Feier im Beisein des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu. Er hatte zuvor erklärt, das Büro sei als "Verlängerung" der bei Tel Aviv gelegenen Botschaft von Honduras gedacht.



In der Mitteilung wurde Jerusalem als Hauptstadt Israels bezeichnet. Dies sei ein Schritt auf dem Weg zur Verlegung der Botschaft nach Jerusalem, teilte das Außenministerium in Jerusalem mit.