Windräder in Niedersachsen. Archiv

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der in Deutschland erzeugte Ökostrom könnte nach Berechnungen des Versorgers Eon Energie schon Anfang Dezember den neuen Allzeit-Rekord knacken. Aktuell seien bereits 189,3 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom aus Wind, Sonne, Biomasse oder Wasser produziert und ins Netz eingespeist worden. Das seien 9,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Rund die Hälfte des bisher erzeugten Ökostroms steuerten Eon zufolge die Windkraftanlagen an Land und auf See bei, gefolgt von Solar-Anlagen.