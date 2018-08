Die Wetterbedingungen sind für die Weintrauben hervorragend. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Die Traubenlese in Deutschland beginnt in diesem Jahr schon am 6. August und damit so früh wie nie zuvor. Den Anfang macht ein Weingut in Lörzweiler (Kreis Mainz-Bingen), teilte das Deutsche Weininstitut mit. Einen früheren Erntetermin habe es noch nie gegeben, sagte Weininstituts-Sprecher Ernst Büscher.



Die bisherige Rekordmarke hielten die Jahre 2007, 2011 und 2014 mit einem Lesebeginn jeweils am 8. August. Die ersten Trauben der Lese gehen in die Federweißer-Produktion.