In Rumänien stimmen die Bürger am 6. und 7. Oktober in einem Referendum über eine Verschärfung des Verbots gleichgeschlechtlicher Ehen ab. Nach dem Willen der Initiatoren soll dieses Verbot in die Verfassung aufgenommen werden. Ministerpräsidentin Viorica Dancila legte die Termine fest.



Bislang definiert Rumäniens Grundgesetz die Ehe als Bund zwischen "Ehegatten". Die konservativen Initiatoren wollen erreichen, dass der Begriff "Ehegatten" durch "Mann und Frau" ersetzt wird.