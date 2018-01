Ein Airbus A319 von Germanwings ist gerade im Landeanflug auf den Flughafen Köln-Bonn. Es ist kurz nach 21 Uhr, als Flug 753 endlich sein Ziel erreicht. Zuvor hatten die 144 Passagiere schon drei Stunden in Wien warten müssen, bis ihr enteister Flieger endlich abheben konnte – der Schneefall in Köln war zu stark. Beim Eindrehen auf den Queranflug nehmen dann beide Piloten einen deutlichen Geruch wahr. Der Co-Pilot sagt, ihm sei "kotzübel", Arme und Beine fühlen sich taub an. Der steuernde Pilot verspürt ein starkes Kribbeln, bekommt schlagartig einen Tunnelblick und ein starkes Schwindelgefühl. Beide entscheiden sich dafür, die Sauerstoffmasken aufzusetzen und erklären im Endanflug eine Luftnotlage.