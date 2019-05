Duncan Laurence vertritt die Niederlande beim ESC in Tel Aviv.

Quelle: epa

Bei diesem ESC gibt es einen ganz klaren Favoriten: Duncan Laurence aus den Niederlanden. Seine anmutige Ballade "Arcade" liegt bei den Wettanbietern, die den Sieger immer recht zuverlässig voraussagen, mit Abstand an der Spitze. Lange hat es am Tag des ESC nicht mehr so einen großen Abstand in den Wetten gegeben. Seit alle Songs feststehen (also seit ungefähr zwei Monaten) verfolgen Fans die Internetseite eurovisionworld.com/odds/eurovision. Duncan Laurence ist seit zwei Monaten in den Wetten auf Platz 1 und hat die Spitzenposition nie wieder abgegeben. Ungewöhnlich.