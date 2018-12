Die Kritiker, so der frühere bayerische CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler und der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke, einst Gründer der AfD, hatten verlangt, der EZB diese Finanzgeschäfte zu untersagen. Damit würden die Maastricht-Verträge unterlaufen, und die Neutralität der EZB verletzt, die sich zuallererst um Währungsstabilität zu kümmern habe. Das deutsche Verfassungsgericht deutete an, dass diese Argumentation etwas für sich habe - und verwies die Sache an den höchsten europäischen Gerichtshof.