TV-Bilder: Angeblich Anschlag auf Maduro Quelle: reuters

Fernsehbilder zeigten, wie Maduro eine live übertragene Rede bei einer Militärzeremonie in der Hauptstadt plötzlich abbrach und Richtung Himmel schaute. Dann schwenkte die Kamera weg von dem Präsidenten hin zu Dutzenden Soldaten, die in Panik ausbrachen und davonrannten. Anschließend endete die TV-Übertragung. Nach Angaben Rodríguez' explodierte ein Sprengsatz in der Nähe des Podiums, auf dem Maduro stand, weitere detonierten an verschiedenen Orten entlang der Militärparade im Zentrum der Hauptstadt Caracas.



Soldaten untersuchten wenige Minuten nach dem Zwischenfall in der Nähe des Paradeortes ein Wohnhaus mit rußgeschwärzter Fassade untersuchten. Wie die Agentur AP indes meldet, gibt es widersprüchliche Angaben zum Hergang: Aus Kreisen der Feuerwehr verlaute, bei dem Vorfall sei ein Gasbehälter im Innern einer Wohnung explodiert, hieß es. Nach dem Geschehen war Rauch zu sehen, der aus dem Fenster eines Gebäudes stieg.