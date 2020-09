Prinz Harry klagt gegen Zeitungen (Archiv).

Quelle: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Prinz Harry (35) hat Klage gegen zwei britische Zeitungsverlage wegen illegalen Abhörens von Mailbox-Nachrichten eingereicht. Medienberichte wurden aus Palastkreisen bestätigt. Die Vorwürfe richten sich gegen die Verlage von "Sun" und "Mirror". Die Zeitungen gehören zu den auflagenstärksten Blättern.



Die Vorwürfe erinnern an einen der größten Medienskandale 2011 in Großbritannien. Jahrelang hatten Journalisten Handygespräche von Prominenten abgehört und Polizisten bestochen. Damals wurde die "News Of The World" eingestellt.