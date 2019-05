Mario Gomez im Spiel gegen Hertha (Archiv).

Quelle: Soeren Stache/dpa

Mario Gomez, Stürmer des VfB Stuttgart, ist nicht zu einer Verhandlung des Amtsgerichts Reutlingen erschienen. Gomez soll mit 14 km/h. zu schnell und Handy in der Hand geblitzt worden sein.



Gomez hätte laut Gericht 110 Euro zahlen sollen. Ihm droht ein Punkt in Flensburg. Gomez hatte Einspruch eingelegt, den das Gericht verwarf. Weil der Stürmer dem Termin fernblieb, kam es nicht zu einer Überprüfung. Laut Anwalt war Gomez beim Training nicht abkömmlich. Er denkt an Rechtsbeschwerde.