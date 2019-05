Zwei angebliche Spione im Fall Kashoggi festgenommen. Archivbild.

Gut sechs Monate nach dem Mord an dem saudischen Journalisten und Regierungskritiker Jamal Khashoggi in Istanbul hat die Türkei zwei angebliche Spione für die Emirate festnehmen lassen. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu wurden die Männer auf Befehl des Istanbuler Staatsanwalts inhaftiert.



Man prüfe, ob die Verdächtigen Verbindungen zum Mord an Khashoggi hätten. Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul vermutlich von einem saudischen Mordkommando getötet worden.